Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 23 января 2017 года

Политика

Контрразведка США расследует связи Майкла Флинна, советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, с российскими чиновниками, говорят знакомые с ситуацией люди читать на WSJ.com

Переговоры о перемирии в Сирии, которые состоятся на этой неделе в Казахстане, станут проверкой сотрудничества России и Турции читать на WSJ.com

Во второй круг праймериз социалистов перед президентскими выборами во Франции прошли сторонник крайне левых идей Бенуа Амон и выступающий за либерализацию экономики Мануэль Вальс, что подчеркивает раскол внутри партии. При этом Амон опередил Вальса в первом круге и заручился поддержкой Арно Монтебура, занявшего третье место читать на WSJ.com читать на FT.com

Крупный план

Рекс Тиллерсон, кандидат на пост госсекретаря США и экс-гендиректор Exxon Mobil, известен умением управлять проектами и опытом работы в России, но не стратегическим видением читать на FT.com

Экономика

В первые дни в должности президента Трамп отдает приоритет переговорам по изменению условий торгового соглашения с Канадой и Мексикой и потенциальному двустороннему торговому соглашению с Великобританией читать на WSJ.com

Высокий курс доллара может помешать планам Трампа по ускорению экономики, считают специалисты читать на FT.com

Пока перспектива серьезных политических перемен в США и Европе, по-видимому, не снизила уверенность потребителей по обе стороны Атлантики. Даже наоборот, опросы показывают рост уверенности читать на WSJ.com

Частные инвестиции в инфраструктурные проекты в мире в прошлом году выросли на 14% до рекордных $413 млрд, но число сделок при этом осталось прежним читать на FT.com

Австралия ужесточит контроль над иностранным инвестициями из-за интереса Китая к важным активам. Она уже заблокировала несколько поглощений, но китайцы все равно заключили рекордные 60 сделок на $3,7 млрд в 2016 г. читать на WSJ.com читать на FT.com

Абу-Даби объединил два своих суверенных фонда в один размером $125 млрд, чтобы сократить расходы на фоне снижения доходов от нефти читать на WSJ.com

Индустрия

General Electric может увеличить инвестиции в США в ближайшие месяцы, если администрация Трампа выполнит свои обещания о снижении налогов и росте затрат на инфраструктуру, рассказал FT финансовый директор компании Джефф Борнштейн читать на FT.com

Энергоресурсы

Члены ОПЕК и другие страны сократили добычу нефти уже на 1,5 млн баррелей в день, заявил в воскресенье саудовский министр нефти Халид аль-Фалих. По оценкам ОПЕК, в этот раз картель придерживается соглашения о сокращении добычи лучше, чем в 2009 г. читать на WSJ.com

Китай и Индия, по-видимому, уже не так активно пополняют стратегические запасы нефти, говорят аналитики. Это может помешать росту цен на нефть, так как негативно отразится на спросе читать на WSJ.com

Танкер-ледокол Christophe de Margerie, названный в честь погибшего президента Total и принадлежащий «Совкомфлоту», после завершения испытаний будет доставлять СПГ из России в Азию через Арктику читать на FT.com

Международная торговля СПГ быстро развивается: в ближайшие три года предложение может вырасти на 50%. Важную роль в этом играют специальные суда – плавучие установки для регазификации и хранения газа читать на FT.com

Royal Dutch Shell продала саудовской SABIC свою долю в их совместном нефтехимическом предприятии за $820 млн. Это часть плана Shell по продаже активов, направленного на снижение ее долга и упрощение структуры ее бизнеса читать на FT.com

Финансы

Инвесторы становятся более острожными на фоне вступления Трампа в должность президента. Это отличается от роста фондовых рынков сразу после выборов, связанного с надеждами инвесторов на ускорение экономики при Трампе читать на WSJ.com

JPMorgan Chase присоединяется к числу сторонников нового типа биржевых фондов (ETF), которые имитируют активные стратегии управления активами, но являются непрозрачными. Но их пока не одобряет Комиссия по ценным бумагам и биржам США читать на WSJ.com

На фоне низких процентных ставок центробанки – от Швейцарии до ЮАР – все больше инвестируют в акции, корпоративные облигации и другие активы с более высоким уровнем риска, а не в безопасные гособлигации читать на WSJ.com

Соглашение AIG о перестраховании почти на $10 млрд, заключенное с Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, вызывает беспокойство о юристов застрахованных компаний. Они опасаются, что им чаще будет отказано в выплате страховки читать на FT.com

Медиана уровня зарплаты управляющих активами в 2016 г. снизилась второй год подряд. Это связано с ростом популярности пассивных инвестиций и вниманием к взимаемой управляющими комиссией читать на FT.com

Ведущий китайский управляющий хедж-фондами Сюй Сян приговорен к пяти с половиной годам тюрьмы за манипулирование на фондовом рынке и инсайдерскую торговлю читать на WSJ.com читать на FT.com

Технологии

Samsung заявила, что причиной возгорания и отзыва смартфонов Galaxy Note 7 стали проблемы с разработкой и производством аккумуляторов у ее поставщиков. Также компания сообщила, что выпуск нового флагманского смартфона Galaxy S8 будет отложен читать на WSJ.com читать на FT.com

Samsung пытается вернуть доверие потребителей после проблем с возгоранием смартфонов Galaxy Note 7, но пока ее попытки заслуживают лишь «тройки» читать на WSJ.com

Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует, должна ли была Yahoo раньше сообщить инвесторам о двух крупных кибератаках на нее, говорят знакомые с ситуацией люди читать на WSJ.com

Вице-президент и «международное лицо» Xiaomi Хьюго Барра покидает китайского производителя смартфонов и возвращается в Кремниевую долину читать на WSJ.com читать на FT.com

Тайваньская Foxconn думает инвестировать $7 млрд в строительство завода по производству плоских экранов в США. Но для этого от властей потребуются льготы, заявил основатель компании Терри Гоу читать на WSJ.com

Медиабизнес

Семья Форбс наконец урегулировала судебную тяжбу с гонконгской IWM по поводу приобретения последней Forbes Media в 2014 г. читать на FT.com

Потребительский рынок

Люксовым брендам, планирующим вернуться на иранский рынок после отмены международных санкций, придется бороться с заполонившими его подделками читать на FT.com

Саудовская Аравия пытается сделать свою экономику более открытой, поэтому теперь в стране идут споры о том, какие развлечения являются приемлемыми читать на WSJ.com

Китайская Alibaba, как и другие крупные онлайн-ритейлеры, теперь инвестирует в оффлайн-магазины. Это свидетельствует о том, что такие магазины остаются необходимыми и грань между онлайн- и оффлайн-торговлей стирается читать на FT.com

L'Oreal инвестирует в технологические стартапы, которые могут помочь ей лучше понять желания потребителей читать на FT.com

Менеджмент

«Четвертая промышленная революция», ознаменованная быстрым развитием автоматизации, искусственного интеллекта и других технологий, усилит неравенство доходов. Но технологии могут также помочь решить эту проблему читать на WSJ.com

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