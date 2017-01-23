Россия планирует внести в капитал РЖД 31,6 млрд рублей в 2017 году на четыре проекта

Россия в 2017 г. планирует внести в уставный капитал ОАО «Российские железные дороги» примерно 31,6 млрд руб. на реализацию четырех проектов, следует из пояснительной записки к проекту соответствующего постановления правительства.

Документ опубликован на портале для размещения информации о разрабатываемых нормативных актах и их общественного обсуждения regulation.gov.ru. Он предполагает внесение необходимых изменений в устав РЖД. «В соответствии с бюджетом (России) в 2017 г. Федеральному агентству железнодорожного транспорта РФ выделено 31,579 млрд руб. для взноса в уставный капитал "Российских железных дорог" путем размещения (около) 31,579 млн дополнительных обыкновенных акций номиналом 1000 руб.», - говорится в пояснительной записке.

Из этой суммы, как ожидается, 10,953 млрд пойдут на развитие московского транспортного узла, 10,618 млрд руб. - на реконструкцию участка им. М. Горького - Котельниково (Волгоградская обл.) - Тихорецкая - Крымская (Краснодарский край) через юго-восток Ростовской области с обходом Краснодарского ж/д узла (призвана увеличить объем грузопотока через Нижнюю Волгу на порты юга России), 9,914 млрд руб. - на строительство двухпутной электрифицированной линии Журавка (Воронежская обл.) - Миллерово (Ростовская обл.) - так называемого «обхода Украины», а также 0,093 млрд руб. - на проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань.