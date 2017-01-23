Промпроизводство в России в декабре подскочило на 3,2%

Промышленное производство в России в декабре 2016 г. выросло на 3,2% к тому же месяцу 2015 г. после роста на 2,7% в ноябре, сообщил в понедельник Росстат.

Данные по промышленности оказались значительно лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных «Интерфаксом» в конце декабря, предусматривал рост промпроизводства за месяц на 1,5%.

Рост промышленности в декабре стал максимальным в годовом выражении за последние два года - с декабря 2014 г.

С учетом исключения сезонного и календарного факторов промпроизводство в декабре увеличилось на 0,4% после роста на 1,3% в ноябре. В целом за 2016 г. промпроизводство выросло на 1,1% после падения на 3,4% в 2015 г.

Рекордный рост в декабре за последние два года особенно впечатляет на фоне календарного фактора - в декабре 2016 г. было на один рабочий день меньше, чем декабре 2015 г. (в ноябре, наоборот, было на один рабочий день больше, чем в ноябре 2015 г.).

Отчасти высокий рост объясняется холодной погодой в декабре - высокий рост продемонстрировала сфера производства теплоэнергии и электроэнергии.

В декабре добыча полезных ископаемых увеличилась на 2,9% в годовом сравнении после роста на 2,7% в ноябре (за 2016 г. рост на 2,5%).

Обрабатывающие секторы (которые больше всего зависят от календарного фактора) в декабре выросли на 2,6% после роста на 2,5% в ноябре (за год рост на 0,1%).

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, которое сильно зависит от погодного фактора, в декабре подскочило на 5,5% после повышения на 4,1% в ноябре (за год рост на 1,5%).