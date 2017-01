Суд США заблокировал сделку по слиянию страховщиков Aetna и Humana

Федеральный суд в США по настоянию министерства юстиции США заблокировал сделку по слиянию крупнейших компаний страны в сфере медицинского страхования - Aetna Inc. и Humana Inc., пишет The Wall Street Journal.

Ожидается, что вскоре суд примет аналогичное решение по сделке между двумя другими лидерами рынка медицинских страховок, Anthem Inc. и Cigna Corp.

По мнению Минюста, подавшего протест на слияния минувшим летом, сокращение числа крупных страховых компаний на рынке с пяти до трех окажет резко негативное влияние на конкуренцию в отрасли и приведет к росту цен для рядовых американцев.

Отмечается, что в случае успешного слияния годовая выручка трех лидеров рынка медицинского страхования США будет превышать $100 млрд.

Anthem договорился о приобретении Cigna в июле 2015 г., сумма сделки составляет $48,4 млрд ($54,2 млрд с учетом долга компании). В том же месяце Aetna подписала обязывающее соглашение о приобретении Humana за $37 млрд.

Акции Aetna подешевели в ходе торгов в понедельник на 2,8%, Humana - на 0,2%, Anthem - на 1,3%, Cigna - на 0,6%.