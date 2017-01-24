Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 24 января 2017 года
Политика
Сирийскому режиму и оппозиции не удалось достичь соглашения в первый день мирных переговоров в Казахстане. Переговоры продолжатся во вторник читать на WSJ.com читать на FT.com
Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник выразила готовность сотрудничать с Москвой в борьбе с «Исламским государством» (запрещено в России) читать на WSJ.com
Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон во время визита в Берлин призвал канцлера Германии Ангелу Меркель смягчить позицию по отношению к России и ужесточить политику в отношении мигрантов читать на FT.com
Против Дональда Трампа подан иск за нарушение конституции США, так как он не избавился от активов, в пользу которых могут делать платежи зарубежные официальные лица и организации читать на WSJ.com
Верховный суд Великобритании постановил, что парламент должен проголосовать за Brexit, чтобы начать процесс выхода страны из ЕС. Это осложняет планы премьер-министра Терезы Мэй читать на WSJ.com читать на FT.com
Армия США в январе разместила в Европе 4000 солдат и 90 танков, чтобы проверить их способность быстро усилить союзников по НАТО в случае конфронтации с Россией. Но при их перемещении неожиданно возникли логистические и другие проблемы читать на WSJ.com
Экономика
Членами Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, созданного по инициативе Китая, в этом году должны стать около 25 стран из разных континентов читать на FT.com
Борьба Китая с оттоком капитала из страны может негативно отразиться на его торговле из-за того, что осуществлять транзакции становится сложнее читать на FT.com
В прошлом году у многих азиатских стран экспорт вырос, и это было обнадеживающим знаком для мировой торговли. Но угроза протекционизма в США и смена экономической модели Китая представляют проблемы для стран Азии читать на FT.com
В понедельник, в свой первый полный рабочий день в Белом доме, Трамп сосредоточился на экономике. Он подписал меморандум о выходе США из Транстихокеанского партнерства и пообещал обложить налогами компании, перемещающие операции за границу читать на WSJ.com
Индустрия
Гендиректор Etihad Airways Джеймс Хоган уйдет в отставку, а Абу-Даби пересмотрит стратегию госкомпании на фоне низких цен на нефть читать на WSJ.com читать на FT.com
Автомобили
Твиты Трампа заставили крупнейших автопроизводителей США заверять о своей приверженности к сохранению рабочих мест и инвестициям в стране. Их реакция свидетельствует о том, как его критика влияет на их решения читать на WSJ.com
Кредитное подразделение Ford инвестировало в стартап AutoFi. Автопроизводитель хочет использовать его технологии, чтобы потребителям было проще приобрести автомобиль или получить автокредит онлайн читать на WSJ.com
Энергоресурсы
Нефть во вторник утром немного подорожала благодаря ослаблению доллара читать на WSJ.com
Ставки хедж-фондов на рост цен на нефть достигли рекордного уровня в связи с соглашением ОПЕК о сокращении добычи читать на FT.com
Нефтесервисная компания Halliburton в понедельник представила результаты за 2016 г. Ее гендиректор Дейв Лезар заявил, что нефтегазовый сектор в Северной Америке снова переживает подъем читать на FT.com
Руководитель ливийской госкомпании National Oil Corporation Мустафа Саналла призвал центробанк увеличить финансирование энергетического сектора. Как он рассказал FT, это позволит нарастить нефтедобычу почти на 70% более чем до 1,2 млн баррелей в день ко второму полугодию читать на FT.com
Крупный план
Пока в разных странах идут споры о создании мест для хранения радиоактивных отходов, Финляндия начала рыть бункеры на острове в Балтийском море, где их можно будет хранить следующие 100 000 лет читать на WSJ.com
Финансы
Восстановление цен на нефть и вероятность смягчения санкций США поспособствовали сильному росту курса рубля. Но теперь инвесторам предстоит понять, каковы дальнейшие перспективы российской валюты читать на FT.com
Польский Вроцлав тоже пытается переманить банки из Лондона в связи с Brexit. Преимуществом страны являются низкие издержки при том, что банки сейчас переживают непростые времена читать на WSJ.com
Принято считать, что рынки ненавидят неопределенность. Но после президентских выборов в США фондовые рынки выросли, а волатильность снизилась. Одно из объяснений заключается в том, что победа Трампа стала «хорошей» неопределенностью читать на WSJ.com
Руководители крупнейших банков США продали их акции примерно на $100 млн, воспользовавшись ралли на фондовом рынке после победы Трампа на выборах читать на WSJ.com
Осенью 2016 г. инвесторы из еврозоны продали больше иностранных облигаций, чем приобрели. В последний раз такое случалось в августе 2012 г. Если тренд продолжиться, он может повлиять на курс евро и рынок гособлигаций США читать на WSJ.com
Народный банк Китая влил около $165 млрд в финансовую систему страны в последние дни, чтобы избежать сезонной нехватки ликвидности, связанной с приближением Нового года по лунному календарю читать на WSJ.com
Итальянская страховая компания Generali в понедельник приобрела долю в банке Intesa San Paolo, чтобы помешать тому сделать совместное с Allianz предложение о ее поглощении читать на FT.com
Два ипотечных подразделения Citigroup согласились выплатить $28,8 млн для урегулирования обвинений властей США о введении в заблуждение клиентов, пытавшихся избежать лишения права выкупа закладной читать на WSJ.com
Технологии
Samsung в IV квартале получила самую большую операционную прибыль более чем за три года благодаря высоким продажам компонентов. Годовая операционная прибыль тоже выросла, несмотря на масштабный отзыв смартфонов Galaxy Note 7 читать на WSJ.com читать на FT.com
Samsung принесла извинения и попыталась объяснить причины проблем смартфонов Galaxy Note 7, пытаясь вернуть доверие потребителей. Но опасения по поводу безопасности ее продуктов могут продолжить вредить ее бренду читать на WSJ.com
Yahoo заявила, что поглощение ее интернет-бизнеса компанией Verizon будет отложено до II квартала. Также Yahoo представила результаты за IV квартал 2016 г. читать на WSJ.com читать на FT.com
Reliance Industries предприняла смелую попытку ворваться в конкурентный телекоммуникационный сектор Индии, создав оператора Jio и предложив в течение полугода бесплатные голосовую связь и интернет. Воспользоваться этим предложением поспешили более 70 млн индийцев. Конкурентам пришлось на это реагировать читать на FT.com
Мессенджер Signal, позволяющий отправлять зашифрованные сообщения, пользуется популярностью среди американских политиков - как республиканцев, так и демократов. Некоторые из них говорят, что не хотят стать жертвами хакерских атак после прошлогоднего скандала вокруг Хиллари Клинтон читать на WSJ.com
Британский мобильный оператор BT объявил о списании примерно $661 млн из-за скандала с отчетностью его итальянского подразделения. Это отразится на его прибыли в ближайшие два года. Во вторник утром акции BT подешевели на 16% читать на WSJ.com читать на FT.com
Медиабизнес
Американский мобильный оператор Sprint приобретет примерно за $200 млн 33% музыкального потокового сервиса Tidal, управляемого рэппером Jay Z. Также в результате сделки клиенты Sprint получат доступ к эксклюзивному контенту на Tidal читать на WSJ.com читать на FT.com
Сеть кинотеатров AMC Entertainment, принадлежащая китайской Dalian Wanda, приобрела за $929 млн Nordic Cinema Group, крупнейшего конкурента в Северной Европе. Таким образом, AMC продолжает расширять свой бизнес за рубежом читать на FT.com
Потребительский рынок
PepsiCo представит с помощью рекламы во время Суперкубка по американскому футболу премиальную воду LIFEWTR. Продажи бутилированной воды обгоняют в США продажи газировки читать на WSJ.com
Три крупных издательства, включая Pearson Education, подали в суд на 100 неизвестных продавцов на платформе Amazon, обвиняя их в продаже поддельных книг. Amazon заявила, что помогает издательствам идентифицировать злоумышленников читать на FT.com
Philips смогла получить чистую прибыль в IV квартале 2016 г. после убытка годом ранее. Но компания предупредила о неопределенности на своих рынках читать на WSJ.com
Спорт
Liberty Media завершила приобретение Formula 1 и назначила ее гендиректором Чейза Кэри. Он сменил Берни Экклстоуна, который руководил гоночной серией 40 лет и теперь станет почетным президентом читать на WSJ.com читать на FT.com
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