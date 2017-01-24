Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 24 января 2017 года

Политика

Сирийскому режиму и оппозиции не удалось достичь соглашения в первый день мирных переговоров в Казахстане. Переговоры продолжатся во вторник читать на WSJ.com читать на FT.com

Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник выразила готовность сотрудничать с Москвой в борьбе с «Исламским государством» (запрещено в России) читать на WSJ.com

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон во время визита в Берлин призвал канцлера Германии Ангелу Меркель смягчить позицию по отношению к России и ужесточить политику в отношении мигрантов читать на FT.com

Против Дональда Трампа подан иск за нарушение конституции США, так как он не избавился от активов, в пользу которых могут делать платежи зарубежные официальные лица и организации читать на WSJ.com

Верховный суд Великобритании постановил, что парламент должен проголосовать за Brexit, чтобы начать процесс выхода страны из ЕС. Это осложняет планы премьер-министра Терезы Мэй читать на WSJ.com читать на FT.com

Армия США в январе разместила в Европе 4000 солдат и 90 танков, чтобы проверить их способность быстро усилить союзников по НАТО в случае конфронтации с Россией. Но при их перемещении неожиданно возникли логистические и другие проблемы читать на WSJ.com

Экономика

Членами Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, созданного по инициативе Китая, в этом году должны стать около 25 стран из разных континентов читать на FT.com

Борьба Китая с оттоком капитала из страны может негативно отразиться на его торговле из-за того, что осуществлять транзакции становится сложнее читать на FT.com

В прошлом году у многих азиатских стран экспорт вырос, и это было обнадеживающим знаком для мировой торговли. Но угроза протекционизма в США и смена экономической модели Китая представляют проблемы для стран Азии читать на FT.com

В понедельник, в свой первый полный рабочий день в Белом доме, Трамп сосредоточился на экономике. Он подписал меморандум о выходе США из Транстихокеанского партнерства и пообещал обложить налогами компании, перемещающие операции за границу читать на WSJ.com

Индустрия

Гендиректор Etihad Airways Джеймс Хоган уйдет в отставку, а Абу-Даби пересмотрит стратегию госкомпании на фоне низких цен на нефть читать на WSJ.com читать на FT.com

Автомобили

Твиты Трампа заставили крупнейших автопроизводителей США заверять о своей приверженности к сохранению рабочих мест и инвестициям в стране. Их реакция свидетельствует о том, как его критика влияет на их решения читать на WSJ.com

Кредитное подразделение Ford инвестировало в стартап AutoFi. Автопроизводитель хочет использовать его технологии, чтобы потребителям было проще приобрести автомобиль или получить автокредит онлайн читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Нефть во вторник утром немного подорожала благодаря ослаблению доллара читать на WSJ.com

Ставки хедж-фондов на рост цен на нефть достигли рекордного уровня в связи с соглашением ОПЕК о сокращении добычи читать на FT.com

Нефтесервисная компания Halliburton в понедельник представила результаты за 2016 г. Ее гендиректор Дейв Лезар заявил, что нефтегазовый сектор в Северной Америке снова переживает подъем читать на FT.com

Руководитель ливийской госкомпании National Oil Corporation Мустафа Саналла призвал центробанк увеличить финансирование энергетического сектора. Как он рассказал FT, это позволит нарастить нефтедобычу почти на 70% более чем до 1,2 млн баррелей в день ко второму полугодию читать на FT.com

Крупный план

Пока в разных странах идут споры о создании мест для хранения радиоактивных отходов, Финляндия начала рыть бункеры на острове в Балтийском море, где их можно будет хранить следующие 100 000 лет читать на WSJ.com

Финансы

Восстановление цен на нефть и вероятность смягчения санкций США поспособствовали сильному росту курса рубля. Но теперь инвесторам предстоит понять, каковы дальнейшие перспективы российской валюты читать на FT.com

Польский Вроцлав тоже пытается переманить банки из Лондона в связи с Brexit. Преимуществом страны являются низкие издержки при том, что банки сейчас переживают непростые времена читать на WSJ.com

Принято считать, что рынки ненавидят неопределенность. Но после президентских выборов в США фондовые рынки выросли, а волатильность снизилась. Одно из объяснений заключается в том, что победа Трампа стала «хорошей» неопределенностью читать на WSJ.com

Руководители крупнейших банков США продали их акции примерно на $100 млн, воспользовавшись ралли на фондовом рынке после победы Трампа на выборах читать на WSJ.com

Осенью 2016 г. инвесторы из еврозоны продали больше иностранных облигаций, чем приобрели. В последний раз такое случалось в августе 2012 г. Если тренд продолжиться, он может повлиять на курс евро и рынок гособлигаций США читать на WSJ.com

Народный банк Китая влил около $165 млрд в финансовую систему страны в последние дни, чтобы избежать сезонной нехватки ликвидности, связанной с приближением Нового года по лунному календарю читать на WSJ.com

Итальянская страховая компания Generali в понедельник приобрела долю в банке Intesa San Paolo, чтобы помешать тому сделать совместное с Allianz предложение о ее поглощении читать на FT.com

Два ипотечных подразделения Citigroup согласились выплатить $28,8 млн для урегулирования обвинений властей США о введении в заблуждение клиентов, пытавшихся избежать лишения права выкупа закладной читать на WSJ.com

Технологии

Samsung в IV квартале получила самую большую операционную прибыль более чем за три года благодаря высоким продажам компонентов. Годовая операционная прибыль тоже выросла, несмотря на масштабный отзыв смартфонов Galaxy Note 7 читать на WSJ.com читать на FT.com

Samsung принесла извинения и попыталась объяснить причины проблем смартфонов Galaxy Note 7, пытаясь вернуть доверие потребителей. Но опасения по поводу безопасности ее продуктов могут продолжить вредить ее бренду читать на WSJ.com

Yahoo заявила, что поглощение ее интернет-бизнеса компанией Verizon будет отложено до II квартала. Также Yahoo представила результаты за IV квартал 2016 г. читать на WSJ.com читать на FT.com

Reliance Industries предприняла смелую попытку ворваться в конкурентный телекоммуникационный сектор Индии, создав оператора Jio и предложив в течение полугода бесплатные голосовую связь и интернет. Воспользоваться этим предложением поспешили более 70 млн индийцев. Конкурентам пришлось на это реагировать читать на FT.com

Мессенджер Signal, позволяющий отправлять зашифрованные сообщения, пользуется популярностью среди американских политиков - как республиканцев, так и демократов. Некоторые из них говорят, что не хотят стать жертвами хакерских атак после прошлогоднего скандала вокруг Хиллари Клинтон читать на WSJ.com

Британский мобильный оператор BT объявил о списании примерно $661 млн из-за скандала с отчетностью его итальянского подразделения. Это отразится на его прибыли в ближайшие два года. Во вторник утром акции BT подешевели на 16% читать на WSJ.com читать на FT.com

Медиабизнес

Американский мобильный оператор Sprint приобретет примерно за $200 млн 33% музыкального потокового сервиса Tidal, управляемого рэппером Jay Z. Также в результате сделки клиенты Sprint получат доступ к эксклюзивному контенту на Tidal читать на WSJ.com читать на FT.com

Сеть кинотеатров AMC Entertainment, принадлежащая китайской Dalian Wanda, приобрела за $929 млн Nordic Cinema Group, крупнейшего конкурента в Северной Европе. Таким образом, AMC продолжает расширять свой бизнес за рубежом читать на FT.com

Потребительский рынок

PepsiCo представит с помощью рекламы во время Суперкубка по американскому футболу премиальную воду LIFEWTR. Продажи бутилированной воды обгоняют в США продажи газировки читать на WSJ.com

Три крупных издательства, включая Pearson Education, подали в суд на 100 неизвестных продавцов на платформе Amazon, обвиняя их в продаже поддельных книг. Amazon заявила, что помогает издательствам идентифицировать злоумышленников читать на FT.com

Philips смогла получить чистую прибыль в IV квартале 2016 г. после убытка годом ранее. Но компания предупредила о неопределенности на своих рынках читать на WSJ.com

Спорт

Liberty Media завершила приобретение Formula 1 и назначила ее гендиректором Чейза Кэри. Он сменил Берни Экклстоуна, который руководил гоночной серией 40 лет и теперь станет почетным президентом читать на WSJ.com читать на FT.com

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