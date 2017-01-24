«Росатом» подтвердил интерес к тендеру ЮАР на строительство АЭС

ГК «Росатом» направила заявку на участие в тендере на строительство АЭС в ЮАР, сообщил журналистам руководитель госкорпорации Алексей Лихачев.

«Мы участвуем в запросе информации юаровской стороной, так будет правильно сказать. Потому что это не официальная еще процедура. Потом будет предтендерная заявка предварительная, а потом будет уже тендерный акт. Сейчас идет этап запроса информации, и "Росатом" активнейшим образом в нем участвует», - уточнил топ-менеджер.

В 2016 г. ЮАР объявила RFI (request for information - сбор предложений). В конце декабря южноафриканская энергокомпания Eskom анонсировала планы о начале сбора предложений на строительство шести ядерных реакторов в ЮАР. «Росатом» сообщал тогда, что будет участвовать.

Осенью 2014 г. Россия и ЮАР заключили межправительственное соглашение о стратегическом партнерстве в атомной энергетике. Соглашение предусматривает совместное сооружение до восьми энергоблоков АЭС, а также сотрудничество в других сферах атомной промышленности, включая сооружение исследовательского реактора, помощь в развитии инфраструктуры ЮАР и подготовке специалистов.

В настоящее время в ЮАР действует одна АЭС «Куберг» мощностью 1800 МВт (единственная на африканском континенте). Еще в марте 2011 г. в стране был одобрен план развития энергетики, который предусматривает увеличение к 2030 г. доли атомной энергии в энергобалансе страны с 5% до 25% путем сооружения АЭС суммарной мощностью до 9,6 ГВт. Тендер на сооружение АЭС ЮАР планировала объявить еще до конца 2012 г.