Анонс «Ведомостей» на 25 января 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
декабрь 2016 г. оказался нетипичным для банков;
вода в бутылках продается в США лучше газировки, PepsiCo и Coca-Cola теперь сражаются на этом рынке;
протеже Питера Тиля Джеймс Прауд рассказал, что Кремниевая долина совсем не та, какой кажется.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: работодатели готовы удлинить рабочий день курильщикам, как предлагает Минздрав;
и статью на полосе «Комментарии»: насколько отказ США от ТТП выгоден России и ЕАЭС.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».