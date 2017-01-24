Анонс «Ведомостей» на 25 января 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

декабрь 2016 г. оказался нетипичным для банков;

вода в бутылках продается в США лучше газировки, PepsiCo и Coca-Cola теперь сражаются на этом рынке;

протеже Питера Тиля Джеймс Прауд рассказал, что Кремниевая долина совсем не та, какой кажется.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: работодатели готовы удлинить рабочий день курильщикам, как предлагает Минздрав;

и статью на полосе «Комментарии»: насколько отказ США от ТТП выгоден России и ЕАЭС.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».