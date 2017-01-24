Анонс «Ведомостей» на 25 января 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

декабрь 2016 г. оказался нетипичным для банков;

вода в бутылках продается в США лучше газировки, PepsiCo и Coca-Cola теперь сражаются на этом рынке;

протеже Питера Тиля Джеймс Прауд рассказал, что Кремниевая долина совсем не та, какой кажется.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: работодатели готовы удлинить рабочий день курильщикам, как предлагает Минздрав;

и статью на полосе «Комментарии»: насколько отказ США от ТТП выгоден России и ЕАЭС.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Анонс «Ведомостей» на 23 января 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 20 января 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 18 января 2017 года
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