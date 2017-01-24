«Роснефть» подала иск к «Транснефти» по делу о транспортировке нефти

«Роснефть» подала иск к «Транснефти» в рамках разбирательства об условиях транспортировки нефти. Ранее суд принял обеспечительные меры, запрещающие транспортной монополии останавливать транспортировку нефти «Роснефти».

Иск был зарегистрирован Арбитражным судом города Москвы 24 января, к производству принят пока не был.

Из предыдущего иска «Роснефти» следует, что компания оплатила «Транснефти» услуги по транспортировке нефти на 2017 г., однако компании не подписали соответствующий договор, поскольку не смогли согласовать его условия. Стороны не могут согласовать методику учета технологических потерь нефти и ее компенсации. При этом «Роснефть» гарантирует оплату услуг по транспортировке нефти.