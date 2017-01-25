«Норникель» продаст почти 40% Быстринского ГОКа фонду Потанина и Березкина

Совет директоров «Норникеля» утвердил продажу 39,32% акций Быстринского ГОКа фонду CIS Natural Resources, который был учрежден Владимиром Потаниным и Григорием Березкиным. Об этом сообщил «Норникель».

Как отмечается, в результате сделки доля «Норникеля» в Быстринском проекте останется выше 50%.

Оценка рыночной стоимости проекта ($730 млн) основывается на сделке по продаже 10,67% этого же читинского проекта по добыче меди китайцам в 2016 г. При этом «Норникель» отмечает, что «оценка проекта для целей сделки может быть скорректирована до $750 млн, если Highland Fund осуществит платёж в размере $20 млн в обмен на выпуск акций в количестве, соответствующем 2,66% доле в проекте, в соответствии с ранее подписанными соглашениями».