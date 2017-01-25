Акционеры из BP и члены правительства узнали о приватизации «Роснефти» после заключения сделки – Reuters

Сделка по продаже 19,5% акций «Роснефти» стала неожиданностью для менеджмента «Роснефти», акционеров из BP и членов правительства. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, близкий к «Роснефти»,

Совет директоров «Роснефти» узнал о продаже от самого Сечина только 7 декабря, через несколько часов после записи встречи Сечина с Путиным для телевидения, сказал источник.

Два источника в российском правительстве заявили, что сделка стала «сюрпризом». «Сечин сделал все это в одиночку - правительство не принимало в этом участия»,- сказал один из источников.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что сделкой занимался лично Игорь Сечин, он нашел инвесторов и предложил именно этот вариант.

3 января нефтетрейдер Glencore и суверенный фонд Qatar Investment Autority (QIA) закрыли сделку по покупке 19,5% акций «Роснефти». Пакет был продан за 692 млрд руб. Бюджет получил от приватизации 710,8 млрд руб., недостающие 18 млрд руб. за счет дополнительных дивидендов доплатил «Роснефтегаз». В начале января прояснилась схема финансирования сделки, это стало известно из документов СП Glencore и QIA (сингапурской QHG Shares Limited). Кредит на покупку акций «Роснефти» Сингапурской компании выдал ВТБ под залог приобретаемых акций «Роснефти». Затем права требований по этому кредиту были переданы «Роснефтегазу». 3 января консорциум Glencore и QIA наконец-то стал владельцем доли в «Роснефти» – «Роснефтегаз» снял залог с акций, говорится в документах QHG Shares.