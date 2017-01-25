В аэропортах Москвы отменены 16 рейсов

Сегодня в аэропорту «Шереметьево» отменены 10 рейсов, в том числе 8 - «Аэрофлота», следует из расписания на сайте аэропорта. В «Домодедово» отменены шесть рейсов. Во вторник в обоих аэропортах было всего отменено 22 рейса.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в аэронавигационных службах, что одной из причин может быть непогода (во вторник вечером в Москве шел снегопад), в том числе и в аэропортах назначения. В аэропортах «Внуково» и «Жуковский» рейсы не отменялись.