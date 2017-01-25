Сделка по продаже 10% акций «Сибура» китайскому Фонду Шелкового пути закрыта

«Сибур» и китайский Фонд Шелкового пути (Silk Road Fund, SRF) закрыли сделку по продаже 10% акций российского нефтехимического холдинга фонду, сообщает компания.

Комиссия правительства России по иностранным инвестициям 11 января одобрила сделку по покупке дочерней компанией Фонда Шелкового пути 10% акций «Сибура». В декабре нефтехимический холдинг сообщал, что его акционеры и представители Фонда Шелкового пути подписали окончательные документы по сделке. Отмечалось, что она будет закрыта после получения согласия российских регулирующих органов.

В декабре 2015 г. была закрыта сделка по покупке китайской компанией Sinopec 10% акций «Сибура» за $1,338 млрд.