Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 25 января 2017 года

Политика

Россия, Турция и Иран договорились контролировать перемирие в Сирии после двухдневных переговоров сирийского правительства и оппозиции. Но будет непросто его сохранить до дальнейших переговоров по урегулированию конфликта в феврале в Женеве читать на WSJ.com читать на FT.com

Президент США Дональд Трамп в среду намерен подписать указ о начале строительства стены на границе с Мексикой, что было одним из его самых громких предвыборных обещаний. Также на этой неделе он должен объявить о временном прекращении приема беженцев с Ближнего Востока читать на WSJ.com читать на FT.com

Тереза Мэй и Дональд Трамп на первой встрече в пятницу планируют прежде всего обсудить двустороннюю торговлю и борьбу с терроризмом читать на FT.com

Основателю Facebook Марку Цукербергу пришлось отрицать слухи о том, что он хочет стать президентом США, которые появились из-за его запланированного визита в 30 штатов в этом году читать на FT.com

В Польше учителя протестуют против планов правящей партии сократить преподавание естественных наук в пользу истории, переписать учебный план последней и перестроить систему образования. Они опасаются, что это превратит детей в националистов и лишит их навыков, необходимых в современном мире читать на FT.com

Точка зрения

Дональд Трамп и его команда говорят о так называемых «альтернативных фактах», а Владимир Путин и его союзники как раз создают такие альтернативные факты на Ближнем Востоке. При этом Россия своими действиями в Сирии стремится показать себя супердержавой, действующей на равных с США, пишет колумнист FT Дэвид Гарднер читать на FT.com

Экономика

Член управляющего совета ЕЦБ Сабин Лаутеншлэгер во вторник намекнула, что Центробанк скоро может начать сворачивать программу покупки облигаций читать на WSJ.com

Развивающиеся страны в январе выпускают облигации почти рекордными темпами, опасаясь роста процентных ставок в США и связанной с политикой Трампа неопределенности читать на WSJ.com

Страны Персидского залива привлекли рекордные $66 млрд с помощью эмиссии облигаций в 2016 г. на фоне низких цен на нефть. Это делает их важной частью долгового рынка, и банкиры ожидают, что в 2017 г. эти страны установят новый рекорд читать на FT.com

Бюджетный дефицит США снизится лишь незначительно в следующие два года, прогнозирует управление конгресса США по бюджету. Таким образом, у Трампа будет мало возможностей для маневра, чтобы увеличить госрасходы или снизить налоги читать на WSJ.com

Возможное введение высоких пошлин на импорт из Китая и Мексики не гарантирует создания новых рабочих мест в производственном секторе США. Есть немало других стран с еще более низкими издержками, которые придут на смену Китаю и Мексике читать на WSJ.com

Индустрия

Rio Tinto продает свое подразделение по добыче угля в Австралии китайской Yancoal за $2,45 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Автомобили

Трамп на встрече с руководителями Ford, General Motors и Fiat Chrysler пообещал проводить экономическую политику, которая сделает выгодным производство в США читать на WSJ.com

Квартальная прибыль Hyundai Motor снизилась в годовом выражении 12-й раз подряд из-за ослабления спроса в Китае и на других развивающихся рынках и высокой конкуренции в США читать на WSJ.com читать на FT.com

PSA, выпускающая автомобили Peugeot и Citroen, объявила о планах вернуться в Индию после 20-летнего отсутствия читать на FT.com

Энергоресурсы

Нефть в среду утром подешевела из-за ожиданий инвесторов, что ее запасы в США вырастут читать на WSJ.com

Трамп предпринял шаги по возрождению проектов строительства нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access, которые были заблокированы Бараком Обамой. Это решение приветствуют энергетические компании, но критикуют защитники окружающей среды читать на WSJ.com читать на FT.com

Финансы

За последний год индекс MSCI Russia сильно вырос, поэтому управляющие фондами активно инвестируют в российские акции в надежде, что ралли продолжится читать на FT.com

Фондовые индексы в Европе и Азии в среду подскочили после того, как накануне индекс Dow Jones Industrial Average вырос более чем на 100 пунктов, а S&P 500 – до рекордного уровня читать на WSJ.com

Банк Intesa Sanpaolo во вторник подтвердил свою заинтересованность в поглощении страховой компании Generali читать на WSJ.com читать на FT.com

Выходное пособие бывшего президента Goldman Sachs Гэри Кона, который покинул банк, чтобы войти в администрацию Трампа, превышает $100 млн читать на WSJ.com читать на FT.com

В Нью-Йорке апелляционный суд во вторник снова признал бывшего программиста Goldman Sachs Сергея Алейникова виновным в краже трейдинговой программы читать на WSJ.com

Подразделение UBS по управлению частным капиталом хочет привлечь больше клиентов-женщин. Для этого его сотрудники пройдут специальную подготовку читать на FT.com

Ведущие фонды прямых инвестиций, включая Blackstone, из-за Brexit хотят использовать Люксембург в качестве базы для доступа на единый европейский рынок читать на FT.com

Одна из возможных причин, почему сотрудники Wells Fargo могли так долго открывать фальшивые счета, заключается в том, что банковские отделения были предупреждены о внутренних проверках читать на WSJ.com

Годовая прибыль банка Santander выросла, несмотря на проблемы на его двух важнейших рынках - рецессию в Бразилии и падение курса фунта в Великобритании читать на FT.com читать на WSJ.com

Технологии

Apple близка к соглашению о производстве своей продукции в Индии. Компания еще договаривается с властями о льготах читать на WSJ.com

Snap, владелец мессенджера Snapchat, перед проведением IPO в этом году стремится заключить новые, более крупные соглашения с рекламными компаниями читать на WSJ.com

Изменения в политике конфиденциальности Google привлекли внимание регуляторов ЕС после жалобы Oracle. Google внесла изменения, чтобы повысить эффективность целевой рекламы читать на WSJ.com

Cisco приобретет за $3,7 млрд разработчика программного обеспечения AppDynamics. При этом последний собирался провести IPO, в результате которого мог быть оценен в $2 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

SAP намерена вывести Европу из «цифровой рецессии» с помощью облачных технологий и интернета вещей читать на FT.com

Телекоммуникационная компания Nortel Networks получила разрешения в США и Канаде на возврат кредиторам $7,3 млрд. Они ждали этого восемь лет читать на WSJ.com

Медиабизнес

Amazon стала первой интернет-компанией, чья картина номинирована на «Оскар» в категории «Лучший фильм». Это подтверждает амбиции Amazon в Голливуде читать на WSJ.com

В этом году на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» не претендует ни один блокбастер. Ожидается, что только у нескольких из этих девяти картин кассовые сборы превысят $100 млн. Это может негативно отразиться на рейтинге трансляции церемонии читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Kering, владелец Gucci и других люксовых брендов, приобрела ферму питонов в Таиланде, чтобы гарантировать этичное обхождение с этими животными. Компания и ее конкуренты находятся под давлением со стороны защитников животных и окружающей среды, и это часть ее стратегии по улучшению репутации читать на FT.com

Novartis рассматривает отделение проблемного подразделения Alcon, продающего средства для ухода за зрением. Также Novartis представила квартальный отчет и объявила о планах потратить до $5 млрд на выкуп акций читать на WSJ.com

Недвижимость

В Мумбаи, где мало свободных участков земли и миллионы людей живут в трущобах, девелоперы могут получить разрешение строить люксовые башни на месте трущоб, если взамен предоставят их жителям жилье. Но на практике реализовать это непросто читать на WSJ.com

Менеджмент

Многие рабочие места, созданные банками в последние годы для контроля за требованиями регуляторов, могут исчезнуть из-за технологий искусственного разума, предупреждают эксперты читать на FT.com

Американские компании смогли увеличить долю женщин в своих советах директоров и уменьшить средний срок пребывания членов в совете, выявило исследование ISS. Но достигнутый прогресс под угрозой, так как компании повышают возрастные ограничения для членов совета, а также назначают в важные комитеты людей, уже долго являющихся директорами читать на FT.com

Политические перемены в США и Великобритании могут сделать эти страны менее популярными среди иностранцев, желающих получить степень MBA, показывают опросы читать на WSJ.com

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