BP вновь снизила прогноз роста спроса на газ в мире до 2035 года – с 1,8 до 1,6%

Более половины торговли газом к 2035 г. будет приходиться на сжиженный природный газ (СПГ), говорится в прогнозе развития мировой энергетики, подготовленном BP.

Ожидается, что прирост будет обеспечиваться поставками из США, Австралии и Африки. Примерно треть прироста будет обеспечена в ближайшие четыре года благодаря вводу реализуемых в настоящее время проектов.

Как предполагается, увеличение производства СПГ благодаря растущим поставкам из Австралии и США приведет к формированию нового интегрированного газового рынка с привязкой к ценам на газ в США.

Две трети прироста поставок газа обеспечит добыча сланцевого газа, в основном за счет роста добычи в США.

BP по-прежнему считает, что спрос на природный газ будет расти быстрее спроса на нефть и уголь, однако компания вновь снизила прогноз по темпам роста. Ожидается, что спрос будет расти в среднем на 1,6% в год до 2035 г. В 2015 г. прогноз BP составлял 1,9%, в 2016 г. - уже 1,8% в год.