Росрыболовство назвало причины снижения вылова рыбы в России

В России, по данным на 24 января, выловлено 237 200 т рыбы, что на 12 400 т (на 5%) меньше, чем за аналогичный период 2016 г., сообщает Росрыболовство. По информации ведомства, снижение объемов добычи в начале января объясняется неблагоприятными погодными условиями. Ловить рыбу мешают штормы и сложная ледовая обстановка в основных рыбохозяйственных бассейнах.

В Дальневосточном бассейне общий вылов оценивается 186 600 т, что на 7900 т меньше прошлогоднего. Промысел минтая сократился на 7700 т до 123 000 т. «Низкая температура воздуха, стремительное нарастание ледовой кромки и обширные поля битого, имеющего тенденцию к смерзанию льда осложняют работу флота. В южной части Охотского моря сильные штормовые ветра продолжают влиять на производительность лова», - отметили в ведомстве.

В Северном бассейне выловлено 17 300 т (на 7200 т меньше). Промысел трески составил 8200 т против 17 200 т за аналогичный период 2016 г. Вылов пикши вырос на 1600 т до 8000 т. В Балтийском море добыто 3000 т рыбы (на 1900 т меньше). Вылов балтийской сельди составил 1200 т (на 600 т меньше). Рыбаки Азово-Черноморского бассейна выловили 4600 т рыбы (на 700 т больше).