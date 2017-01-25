Анонс «Ведомостей» на 26 января 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

Россия – мировой рекордсмен по доле сотрудников-индивидуалистов;

iPhone будет не только китайским, но и индийским;

Трамп помог индексу Dow Jones Industrial Average пробить отметку 20 000 пунктов.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как венчурный фонд ЦРУ ищет новейшие технологи для разведки

и статью на полосе «Комментарии»: российская прокуратура одна из самых закрытых в кадровой сфере структур.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».