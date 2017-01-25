Анонс «Ведомостей» на 26 января 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

Россия – мировой рекордсмен по доле сотрудников-индивидуалистов;

iPhone будет не только китайским, но и индийским;

Трамп помог индексу Dow Jones Industrial Average пробить отметку 20 000 пунктов.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как венчурный фонд ЦРУ ищет новейшие технологи для разведки

и статью на полосе «Комментарии»: российская прокуратура одна из самых закрытых в кадровой сфере структур.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Анонс «Ведомостей» на 25 января 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 23 января 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 20 января 2017 года
Фото