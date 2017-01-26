Johnson & Johnson купит швейцарскую Actelion за $30 млрд

Крупнейший в мире производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson (J&J) приобретет швейцарскую биотехнологическую компанию Actelion Ltd. за $30 млрд, говорится в сообщении J&J.

J&J выкупит акции Actelion по цене $280 за штуку. Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний. J&J оплатит сделку денежными средствами. Завершение сделки запланировано на II квартал 2017 г.

Кроме того, перед завершением сделки Actelion должна будет выделить из своего состава операции по разработке лекарств и активы по ранним клиническим разработкам в биофармацевтическую компанию под условным названием R&D NewCo. Акции компании будут торговаться на швейцарской фондовой бирже SIX.

Акции R&D NewCo будут распределены между акционерами Actelion после завершения сделки. J&J будет владеть 16% новой компании и обладать правом еще на 16%-ную долю в виде конвертируемых облигаций. R&D NewCo возглавит нынешняя научная команда Actelion с генеральным директором компании Жан-Полем Клозелем (Jean-Paul Clozel).