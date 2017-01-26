Ценовой диапазон IPO «Детского мира» составляет 85–105 рублей за акцию

Ценовой диапазон IPO «Детского мира» составляет 85–-105 руб. за акцию, вся компания оценена в 62,8–77,6 млрд руб., сообщил «Детский мир».

Продающие акционеры предложат до 247,9 млн акций (включая опцион на дополнительное размещение), что соответствует 33,55% уставного капитала компании. По итогам сделки акционеры компании могут привлечь от 21,1 млрд до 26 млрд руб.

Ни один из акционеров не выйдет из капитала компании полностью и все будут иметь определенную долю после закрытия сделки, отмечается в сообщении.

«Детский мир» неделю назад официально объявил о намерении провести IPO. Размещение пройдет на Московской бирже. Продающими акционерами в ходе IPO выступят АФК «Система» (ей принадлежит 72,6% акций), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) – через инвесткомпании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также некоторые представители менеджмента «Детского мира» и «Системы». «Система» намерена сохранить контрольный пакет акций в капитале компании по итогам IPO.