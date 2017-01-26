Песков: Катарский фонд заинтересован в расширении инвестиционной деятельности в России

Катарские партнеры, участвовавшие в сделке по покупке доли в «Роснефти», проявляют интерес к расширению деятельности в России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Катарские партнеры и по линии РФПИ, как говорил президент, и по линии вот этого партнерства в рамках пакета в "Роснефти", проявляют интерес к расширению своей инвестиционной деятельности в России, что приветствуется Москвой», – сказал Песков.

По данным «Ведомостей», речь может идти о доле в «Яргео» – совместном предприятии «Новатэка» (51%) с фондом «Энергия» Игоря Юсуфова (49%). Три человека, близких к разным акционерам «Яргео», утверждают, что «Энергия» сейчас ищет покупателя на свою долю. Еще один источник, близкий к одному из акционеров «Яргео», говорит, что QIA рассматривал покупку этого пакета. Катарский фонд – лишь один из претендентов, уточняет еще один собеседник.