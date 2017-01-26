Комитет Госдумы поддержал однократное повышение тарифа «Платона»

Комитет Госдумы по транспорту и строительству поддержал однократное повышение тарифа в системе «Платон». «Есть рабочая группа, есть общественные организации, они высказывают свои позиции, и цена на "Платон" должна быть [повышена] один раз», сообщил председатель думского комитета Евгений Москвичев.

Окончательное решение о тарифе системы взимания платы за эксплуатацию большегрузными автомобилями федеральных дорог «Платон» будет принято правительством после обсуждения с бизнесом, сообщил на этой неделе представитель Минтранса, затем вопрос будет вынесен на рассмотрение правительства.

Министр транспорта Максим Соколов информировал, что правительство поручило проработать вопрос однократного повышения тарифа. Обсуждается повышение в апреле – 1-го или 15-го, говорили федеральный чиновник и участник инфраструктурного рынка.

Минтранс до этого предлагал повысить тариф поэтапно: с февраля 2017 г. с нынешних 1,53 руб. за 1 км пути до 2,61 руб., с июня – до 3,06 руб. Также предлагалось отложить индексацию тарифа на уровень инфляции (до 3,73 руб.) до июля 2018 г. Сумма сборов по итогам года не должна измениться, полагает министерство, – около 20 млрд руб.