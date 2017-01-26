ФАС уличил «Московский метрополитен» в нарушении прав малого бизнеса

Московское УФАС России установило, что «Московский метрополитен» завысил стоимости права торговли в киосках в переходах станций метро. Таким образом «Московский метрополитен» нарушил закона «О защите конкуренции», говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

К такому выводу ФАС пришла по итогам рассмотрения жалобы индивидуальных предпринимателей. Так, по одному из аукционов задаток должен был составить 71,3 млн руб., по второму - 77,6 млн руб. При этом суммы ежемесячной платы за торговлю в переходе составляли 5,942 млн руб. и 6,468 млн руб. соответственно.

«Такие действия ГУПа резко ограничивают круг лиц, имеющих возможность вести торговлю в переходах», - пояснил решение антимонопольного органа руководитель Московского УФАС России Армен Ханян.