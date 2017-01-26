Греческие острова предлагают ввести безвизовый режим для некоторых туристов из России

Администрация Южного Эгейского региона Греции попросила комиссара по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Евросоюза ускорить запуск пилотной программы особого визового режима для туристов из третьих стран, прибывающих в порты нескольких островов с территории Турции. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал Rodiaki. Опробовать этот режим предлагается с начала марта на туристах из Ирана, а с апреля - для граждан России и Турции. В администрации Южного Эгейского района считают, что это поддержит туристическую индустрию в регионе, которая пострадала из-за ситуации с мигрантами. В сложной экономической и финансовой ситуации укрепление турпотока на южные острова Эгейского моря становится жизненно важным для региона, пишет Rodiaki.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) «Интерфаксу» объяснили, что речь идет о безвизовом въезде. По данным АТОР, по идее губернатора Южного Эгейского региона Йоргоса Хатзимаркоса, граждане России, Турции и Ирана будут прибывать в порты греческих островов в рамках круизных маршрутов, стартующих с территории Турции (например, с курортов Бодрума и Измира).