Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 26 января 2017 года

Политика

Сбежавший северокорейский дипломат Тхэ Ен Хо заявил, что «дни Ким Чен Ына сочтены», и пообещал помочь свергнуть лидера КНДР читать на WSJ.com

Американские города, где нелегалы не преследуются за нарушение иммиграционного законодательства (таких около 500, включая Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и множество менее крупных), обещают противостоять новой политике Трампа. Он подписал указ, обязывающий местные власти передавать иммигрантов без документов федеральным властям, в противном случае они лишатся федерального финансирования. Руководители многих городов называют это требование неконституционным, обещая бороться и с такой иммиграционной политикой, и с лишением финансирования читать на FT.com

Бразильская полиция пытается арестовать миллиардера Эйке Батисту в связи с коррупционным скандалом. Его юрист говорит, что он покинул страну читать на WSJ.com

Экономика

Использование юаня для международных платежей сократилось почти на треть в 2016 г., по данным SWIFT. Это связано с попытками Китая стабилизировать курс юаня, снижающийся по отношению к доллару, и бороться с оттоком капитала читать на FT.com

Планы Китая инвестировать почти $1 трлн в инфраструктуру в рамках создания Экономического пояса Шелкового пути представляют риски для банков, поддерживающих эти проекты, говорят эксперты. По их словам, эти инвестиции больше вызваны политическими мотивами, а не реальным спросом читать на FT.com

Американские корпорации по-разному относятся к радикальному плану президента США Дональда Трампа ввести налог на импорт. Например, General Electric и Boeing его поддерживают, а крупные ритейлеры - нет читать на FT.com

ВВП Великобритании вырос на 2% в 2016 г. Таким образом, ее экономика росла быстрее всех среди стран «большой семерки» читать на FT.com читать на WSJ.com

Уровень безработицы в Испании снизился до 18,6% - минимума за семь лет. Но аналитики предупреждают, что создание рабочих мест замедляется читать на FT.com

Крупный план

Германии необходимо ускорить развитие собственных цифровых технологий. Позиции немецких компаний в таких ключевых для страны отраслях, как автомобилестроение, могут пошатнуться из-за инноваций в Кремниевой долине читать на FT.com

Индустрия

Совместное предприятие «Полюса» и «Ростеха» победило в аукционе на разработку крупнейшего в России золотого месторождения Сухой Лог читать на FT.com

Автомобили

Чистый убыток Ford в IV квартале из-за списаний составил $800 млн читать на WSJ.com

Представители немецкой автомобильной отрасли отрицают обвинения Трампа в том, что торговля в секторе между США и Германией нечестная, и отмечают увеличение своего производства в США читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Saudi Aramco наняла консалтинговую фирму, чтобы оценить свои запасы нефти перед проведением IPO читать на WSJ.com

Акции нефтеперерабатывающей компании CVR Energy, принадлежащей Карлу Айкану, подорожали вдвое после президентских выборов в США из-за ожиданий, что Трамп смягчит регулирование сектора. Но Айкан является советником Трампа, и это представляет конфликт интересов читать на FT.com

Royal Dutch Shell сильно зависит от бизнеса по продаже нефтепродуктов на фоне низких цен на нефть. Прибыль от него обеспечивает компании стабильность и позволяет продолжать платить дивиденды. Это в интервью FT обсудил руководитель соответствующего подразделения Shell Джон Эбботт читать на FT.com

BP в среду предупредила, что рост спроса на нефть в мире замедлится в ближайшие десятилетия и крупные производители могут снова начать борьбу за рыночную долю читать на WSJ.com читать на FT.com

Exxon Mobil назначила в свой совет директоров специалиста по изменению климата Сюзан Эйвери. Такого шага от нее требовали инвесторы читать на FT.com

Финансы

Индекс Dow Jones Industrial Average впервые превысил отметку в 20 000 пунктов на момент закрытия торгов в среду. Причем он впервые превысил 19 000 пунктов только в конце ноября, на фоне ралли после президентских выборов в США читать на WSJ.com читать на FT.com

Когда происходят такие знаковые события, как достижение индексом Dow Jones Industrial Average отметки в 20 000 пунктов, многие инвесторы задаются вопросом: что теперь делать? Как утверждают многие эксперты, такое событие не должно влиять на принятие инвестиционных решений, они зависят от других факторов читать на WSJ.com

Royal Bank of Scotland отложил еще $3,8 млрд на урегулирование обвинений властей США в продаже ипотечных ценных бумаг накануне финансового кризиса. Из-за этого банк, вероятно, получит крупный годовой убыток читать на WSJ.com читать на FT.com

Лондонский суд в среду признал двух трейдеров виновными в мошенничестве более чем на 141 млн фунтов, жертвой которого стала финансовая корпорация «Открытие». Им грозит тюремное заключение читать на FT.com

Нидерландский регулятор по ошибке обнародовал короткие позиции хедж-фондов, в том числе Джорджа Сороса против банка ING читать на FT.com

Эндаумент-фонд Гарвардского университета планирует уволить половину сотрудников и нанять другие фонды для управления своими инвестициями, чтобы улучшить результаты читать на WSJ.com читать на FT.com

JPMorgan Chase станет депозитарным банком для BlackRock. Он будет хранить его активы, превышающие $1 трлн читать на WSJ.com

Технологии

Хьюго Барра, бывший топ-менеджер Xiaomi и Google, будет руководить разработкой технологий виртуальной реальности в Facebook читать на WSJ.com читать на FT.com

Apple подала два антимонопольных иска против производителя чипов Qualcomm в Китае. Причем на прошлой неделе Apple уже подала иск по аналогичным обвинениям против нее в США. В Китае Apple требует около $145 млн компенсации, но Qualcomm намерена защищаться читать на WSJ.com читать на FT.com

Чистая прибыль Qualcomm в последнем квартале снизилась на 54%. Но если бы не списание $868 млн из-за антимонопольного расследования в Южной Корее, чистая прибыль выросла бы на 21% читать на WSJ.com

Совет директоров Toshiba встретится в пятницу, чтобы одобрить план по отделению прибыльного подразделения по производству полупроводников. Toshiba грозят многомиллиардные списания из-за проблем в энергетическом бизнесе читать на FT.com

Facebook вносит изменения в секцию популярных тем, чтобы там не появлялись фейковые новости читать на WSJ.com

FT выделила пять вещей, на которые стоит обратить внимание, когда Microsft, Intel и Alphabet представят квартальные отчеты в четверг читать на FT.com

Медиабизнес

Канал RT был отмечен как инструмент пропаганды Кремля в недавнем докладе спецслужб США. Однако канал заключил уникальные сделки с операторами платного телевидения, поэтому прекратить его вещание в США непросто читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Американская Johnson & Johnson договорилась приобрести за $30 млрд европейского конкурента Actelion Pharmaceuticals. Это увеличит ее линейку лекарств от редких заболеваний читать на WSJ.com

Amazon занялась морской транспортировкой товаров, хотя ранее поручала это крупным контейнерным перевозчикам. Это очередной шаг компании по развитию своего логистического бизнеса читать на WSJ.com

Полугодовая прибыль Diageo выросла на фоне роста продаж на всех важных рынках, включая США читать на WSJ.com читать на FT.com

Инвесторы снова оптимистично смотрят на люксовых ритейлеров на фоне ожидаемого роста спроса в США и Китае и снижения опасений относительно безопасности в Европе читать на WSJ.com

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