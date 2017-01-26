Недельный рост цен на бензин в России ускорился до 0,3%

Средние потребительские цены на бензин в России в период с 17 по 23 января выросли на 0,3%, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в четверг.

В предыдущие четыре недели бензин дорожал по 0,2%.

Рост средних недельных цен на дизельное топливо (ДТ) ускорился до 0,5% с 0,2% на предыдущей неделе.

С начала года бензин подорожал на 0,7%, дизельное топливо - на 1,3%.

За прошедший период в 59 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на бензин. Более всего цены на него увеличились в Брянске - на 2,5% и Назрани - на 2,3%.

В Москве бензин подорожал на 0,2%, Санкт-Петербурге - на 0,1%.

Стоимость литра бензина в среднем по России на 23 января составила 36,66 руб. (16 января - 36,55 руб.), в том числе марки А-76 (Аи-80) - 33,64 руб. (33,62 руб.), Аи-92/93 - 35,57 руб. (35,46 руб.), высокооктанового (Аи-95 и выше) - 38,72 руб. (38,61 руб.).