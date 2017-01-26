Ространснадзор готов контролировать не заплативших через «Платон» перевозчиков

Ространснадзор объявил о технической готовности федерального Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП), который будет осуществлять контроль за перевозчиками, уклоняющимися от оплаты тарифа через систему «Платон», передает ТАСС.

«На сегодняшний момент центр обработки данных полностью готов к тому, чтобы предоставить в едином месте всем сотрудникам Ространснадзора возможность обрабатывать сведения о нарушителях. Выносить соответствующие постановления система позволяет, и мы это сегодня проинспектировали», - заявил первый замминистра транспорта России Евгений Дитрих.

По его словам, весь функционал по контролю за перевозчиками ГИБДД передаст Ространснадзору не позднее 15 июля 2017 г.