«Т плюс» опровергла факт взрыва на Пензенской ТЭЦ-1

Взрыва на Пензенской ТЭЦ-1 не было, передает ТАСС со ссылкой на региональный центр стратегических коммуникаций ПАО «Т плюс» в Саранске.

«Проводились работы на турбогенераторе №5, и после опресовки сорвало крышку на оборудовании - эта крышка разрушила часть кровли», - уточнили в компании.

Крышка находилась на подогревателе высокого давления генератора № 5, поэтому ее частичное разрушение и привело к таким последствиям, пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 26 января на Пензенской ТЭЦ произошел взрыв газовоздушной смеси и обрушение кровли. По данным регионального МЧС, в результате обрушения крыши погиб один человек.