В Минэнерго назвали причины аварии на пензенской ТЭЦ

Причиной аварии на Пензенской ТЭЦ-1 стало разрушение корпуса оборудования при проведении гидравлических испытаний после ремонта, заявили в Минэнерго.

В ведомстве уточнили, что после проведения ремонтных работ по устранению дефектов на подогревателе высокого давления (ПВД) турбогенератора выполнялось гидравлическое испытание ПВД. При повышении давления корпус оторвался. Была повреждена кровля здания главного корпуса, в результате чего она обрушилась на площади 450 кв. м.

Во время обрушения кровли погиб рабочий.