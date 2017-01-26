Анонс «Ведомостей» на 27 января 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

бывший милиционер из Барнаула зарабатывает миллионы на прачечных самообслуживания;

нефть сможет стабилизировать курс рубля;

банки делают ставку на карты с cashback.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: чем жило искусство послевоенной Европы, рассказал куратор открывающейся в марте в Пушкинском музее выставки Петер Вайбель

и статью на полосе «Комментарии»: какой мегапроект сегодня нужен России.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».