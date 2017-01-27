Таджикистан разрешил авиакомпании «Ямал» полеты из «Жуковского»

Министерство транспорта России сегодня подтвердило, что российская авиакомпания «Ямал» с лета сможет начать полеты в Таджикистан из аэропорта «Жуковский».

«Таджикская сторона подтвердила второго назначенного российского перевозчика - авиакомпанию "Ямал" - на полеты из аэропорта "Жуковский" в Таджикистан с летнего сезона IATA 2017 (с марта по октябрь), - говорится в сообщении пресс-службы Минтранса. - Будут возобновлены рейсы авиакомпании Somon Air в Красноярск, Краснодар, Оренбург и Уфу».

Сегодня же первый вице-премьер России Игорь Шувалов сказал, что с мая через «Жуковский» смогут летать четыре авиакомпании из России и Таджикистана. «Мы постараемся сделать так, чтобы через аэропорт "Жуковский" эти четыре компании начали работать в полном объеме с начала высокого сезона, который, скорее всего, наступит весной - в мае. Мы об этом договорились», - сказал премьер. Названий авиакомпаний от не уточнил.

Минтранс Таджикистана в октябре не согласовал полеты в Душанбе и Худжанд «Уральским авиалиниям». Россия в ответ пригрозила, что прекратит воздушное сообщение с Таджикистаном, и тот разрешил «Уральским авиалиниям» полеты (с 8 ноября). В декабре Таджикистан не согласовал полеты уже авиакомпании «Ямал». Россия не стала предъявлять жесткий ультиматум, а просто запретила таджикской Somon Air полеты в свои региональные аэропорты.

«Жуковский» остается серьезно недогруженным: в 2016 г. он обслужил всего 53 000 пассажиров. Аэропорт открылся 30 мая 2016 г., принимать рейсы начал только 12 сентября. Со старта проекта в 2013 г. он позиционировался как четвертый московский аэропорт, но в 2016 г. Минтранс определил его как аэропорт подмосковного Раменского. Это позволило получать из «Жуковского» международные назначения, по которым из Москвы квоты выбраны.