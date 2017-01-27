«Башнефть» подала иск к «Транснефти»

ПАО «АНК "Башнефть", которое контролируется НК "Роснефть", подало иск к АК "Транснефть". Как следует из базы судов, иск в Арбитражный суд Москвы подан 26 января. Причины и сумма требований не указываются.

Советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин сообщил «Интерфаксу», что в компании пока нет этого иска. При этом он подчеркнул, что «мы не прекращали прокачку нефти "Башнефти", несмотря на то, что компания не заключила с нами договора, как и "Роснефть", на 2017 г.».

В «Роснефти» пока не комментируют эту информацию.

Ранее Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск «Роснефти» к «Транснефти», поданный 24 января в рамках разбирательства об условиях транспортировки нефти. Заседание по делу состоится 3 марта, напоминает ТАСС. В конце декабря суд запретил «Транснефти» прекращать транспортировку нефти «Роснефти» с 1 января 2017 г. Такое решение было принято в качестве обеспечительной меры по спору компаний о цене транспортировки нефти.