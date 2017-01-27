Совладельцы Evraz перераспределили доли в «Норильском никеле»

Совладельцы Evraz Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов, которые контролируют около 6,3% «Норильского никеля», перераспределили акции ГМК.

Ранее пакет акций «Норникеля» был сосредоточен на балансе кипрской Crispian Investments Limited. Эта компания, аффилированная с Millhouse Абрамовича и Invest AG Абрамова и Фролова, выступала одним из трех участников соглашения акционеров «Норникеля», заключенного в конце 2012 г. между «Интерросом» Владимира Потанина, UC Rusal Олега Дерипаски и Абрамовичем с партнерами по Evraz. По этому соглашению весной 2013 г. «Интеррос» и UC Rusal продали Crispian пакет акций, который после погашения квазиказначейских акций составил 5,87%.

Доля совладельцев Evraz в «Норникеле» оставалась неизменной до декабря 2016 г., когда Crispian завершила сделку по покупке у «дочки» «Норникеля» «НН-инвест» 0,79% квазиказначейских акций. Как выяснилось в пятницу из сообщения «Норникеля», на тот момент Crispian уже не была единоличным владельцем акций «Норникеля». Еще в начале октября доля Crispian в «Норникеле» снизилась с 5,4% до 4,95%, следует из сообщения ГМК.

Общая доля владельцев Crispian не изменилась, пояснил «Интерфаксу» представитель Абрамовича Джон Манн. «Акции "Норникеля" перераспределены между акционерами Crispian», - сообщил он. «Норникель» не комментирует ситуацию. «Интеррос» владеет 30,3% акций «Норникеля», UC Rusal - 27,8%, «Металлоинвест» - 3,2%.