Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 27 января 2017 года

Политика

Россия снова активизируется в Афганистане, мешая попыткам США укрепить власть местного правительства и окончить войну в стране читать на WSJ.com

Президент России Владимир Путин может поговорить с президентом США Дональдом Трампом по телефону в субботу. Это станет их первым разговором с тех пор, как Трамп вступил в должность читать на WSJ.com

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время визита в США предупредила, что Вашингтон не должен стоять в стороне от международных дел. При этом она отметила, что «прошли» те дни, когда США и Великобритания вторгались в другие государства читать на WSJ.com читать на FT.com

Трамп вызвал самый большой дипломатический конфликт между США и Мексикой за последние десятилетия, в результате которого мексиканский президент Энрике Пенья Ньето отменил визит в Вашингтон. Белый дом затем предложил ввести налог на импорт, чтобы Мексика таким образом оплатила строительство стены на границе между странами читать на WSJ.com читать на FT.com

«Национальному фронту» трудно привлечь средства во Франции на президентскую кампанию Марин Ле Пен, поэтому партия пытается занимать средства в России и других странах. Ее оппоненты говорят, что это создает риск иностранного влияния читать на WSJ.com

Экономика

Трамп делает ставку на то, что ему удастся заключить с другими странами двусторонние торговые соглашения на более выгодных для США условиях. Это сильно отличается от предыдущей политики США договариваться сразу со многими странами о региональных соглашениях читать на WSJ.com

Уверенность инвесторов в восстановлении европейской экономики увеличивается. Благодаря этому доходность 10-летних гособлигаций Германии в четверг выросла до 0,49%, самого высокого уровня за год читать на WSJ.com читать на FT.com

В Азии власти и компании выпустили облигации уже на $66 млрд в этом году. Они спешат воспользоваться по-прежнему низкими процентными ставками в США, пока они не выросли читать на WSJ.com

Курс мексиканского песо к доллару снова начал снижаться в пятницу из-за заявлений Трампа об изменении условий торговли и строительстве стены на границе США и Мексики читать на WSJ.com

Индустрия

ЕС ввел новые пошлины на сталь из Китая и Тайваня из-за жалоб европейских компаний на демпинг читать на WSJ.com

Автомобили

Экс-гендиректор Volkswagen Мартин Винтеркорн подозревается в мошенничестве в связи с «дизельгейтом» читать на WSJ.com

Кристин Хохманн-Деннхардт, которую наняли в Volkswagen помочь изменить корпоративную культуру после «дизельгейта», покинула автопроизводителя, проработав в нем лишь чуть больше года. Это произошло из-за ее разногласий с коллегами, и инвесторы считают ее уход плохим сигналом читать на FT.com

Tesla подала в суд на Стерлинга Андерсона, бывшего директора своей программы Autopilot, и бывшего сотрудника Google Криса Урмсона. Она обвиняет их в попытке переманить ее инженеров в их собственный стартап, разрабатывающий самоуправляемые автомобили читать на WSJ.com

Бонусы рабочих американских автомобильных заводов растут. Это связано с высоким спросом на пикапы и кроссоверы, обеспечивающим компаниям высокую маржу. Кроме того, отношение автопроизводителей к производству в США и местным рабочим меняется после победы Трампа на выборах читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Иранские нефтяные танкеры впервые отправились в Европу после снятия санкций, должны прибыть в Роттердам в феврале читать на FT.com

TransCanada подала заявку на строительство нефтепровода Keystone XL из Канады в США. Администрация Барака Обамы заблокировала этот проект стоимостью $8 млрд, но на этой неделе Трамп распорядился снова его рассмотреть читать на FT.com

Toshiba из-за финансовых проблем снижает свои амбиции в атомной энергетике читать на FT.com

Финансы

Чистая прибыль UBS в IV квартале снизилась до 738 млн швейцарских франков, но все равно превзошла прогнозы аналитиков. Банку помогло сокращение расходов и хорошие результаты подразделения по управлению частным капиталом в США читать на WSJ.com

Комиссия по ценным бумагам и биржам США в четверг подала в суд на двух бывших руководителей хедж-фонда Och-Ziff, обвиняя их в даче взяток чиновникам в Африке читать на WSJ.com читать на FT.com

На фондовом рынке США наблюдается ралли после победы Трампа на выборах, поскольку инвесторы больше не боятся дефляции и ждут ускорения инфляции. Но им следует быть осторожными. Как показывает история, порой инфляция ускоряется слишком быстро и вскоре после этого рынок падает читать на WSJ.com

Китайская Ant Financial, аффилированная с Alibaba и занимающаяся онлайн-платежами, приобретет MoneyGram за $880 млн. Это увеличит ее присутствие в США, но сделку еще должны одобрить регуляторы читать на WSJ.com читать на FT.com

Китайский производитель телефонов Cosun не выплатил около $166 млн долга по облигациям. Они были проданы через популярную в Китае платформу Ant Financial, и этот дефолт затронул даже инвесторов, которые не покупали эти облигации читать на WSJ.com

Технологии

Выручка Alphabet в IV квартале выросла на 22% до $26,1 млрд. В основном ее обеспечивают доходы от рекламы, поэтому компания ищет новые источники выручки читать на WSJ.com читать на FT.com

Ожидается, что в этом году Alphabet обгонит Microsoft по выручке. У обеих она может превысить $100 млрд. Компании конкурируют друг с другом в облачном бизнесе читать на FT.com

Toshiba объявила, что в конце марта сделает подразделение по производству полупроводников отдельной компанией. Это позволит привлечь в него новые инвестиции, а сама Toshiba испытывает проблемы из-за своего энергетического бизнеса читать на WSJ.com

Американская Verizon думает над покупкой конкурента Charter Communications, чья рыночная капитализация превышает $80 млрд читать на WSJ.com

Медиабизнес

Рекламная компания Publicis объявила в четверг, что давно занимающий пост гендиректора Морис Леви 1 июня уступит его креативному директору Артюру Садуну. Но Леви останется в компании и станет председателем наблюдательного совета читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Nestle снижает содержание сахара в Nesquik и меняет маркетинговую стратегию, надеясь повысить его продажи на фоне меняющихся предпочтений потребителей читать на WSJ.com

Британский ритейлер Tesco приобретет за 3,7 млрд фунтов Booker, занимающуюся оптовой торговлей продуктами читать на WSJ.com читать на FT.com

Китайские потребители снова увеличивают затраты на люксовые товары, но на это раз уже у себя в стране, а не за границей читать на FT.com

Спорт

Глобальные затраты футбольных клубов на трансферы выросли на 14,3% до $4,8 млрд в 2016 г. Отчасти этому поспособствовал резкий рост затрат китайских клубов читать на FT.com

Менеджмент

Доля американцев, являющихся членами профсоюзов, снизилась до рекордного минимума в 2016 г. читать на WSJ.com

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