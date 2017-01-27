Минпромторг пригрозил Zara ограничением продажи товаров

Минпромторг сообщил о несоответствии части продукции товаров Zara техническому регламенту Таможенного союза. Об этом сообщает RSN со ссылкой на заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова.

«У Zara есть вопросы, которые необходимо прояснить. Они по трем позициям не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза, по всем трем проверенным позициям», – заявил Евтухов. В ведомстве считают, что компании необходимо устранить нарушения либо убрать продукцию с полок.

Он добавил, что планирует в ближайшее время обсудить с менеджментом испанского ритейлера вопрос локализации производства в России. «Наверное, есть смысл в том, чтобы либо размещать здесь производство либо размещать заказы на наших предприятиях», – сказал он.