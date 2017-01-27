Суд закрыл на месяц магазин «Ашана» в Бирюлеве

В Москве Нагатинский суд закрыл на 30 суток магазин «Ашана» в районе Бирюлево Восточное, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу городского управления Роспотребнадзора. Проведенная там проверка выявила многочисленные нарушения санитарных норм, говорят в ведомстве. Эти нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей, создают условия для возникновения и распространения инфекционных заболеваний и посягают на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Суд признал ООО «Ашан» виновным в совершении административного правонарушения. Магазин опечатан с 19 января.

«По результатам проверки установлено, что в магазине ООО «Ашан» по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 5, корп. 4, нарушаются действующие санитарные правила и гигиенические нормативы, не выполняются санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия», - говорится в сообщении. В частности, проверяющие говорят, что загрузка продуктов осуществлялась со стороны двора, где располагаются входы в подъезды, под окнами жилых квартир. Кроме того, не соблюдалась поточность: потоки персонала и посетителей, продовольственных и непродовольственных товаров, мусора и продовольственных товаров пересекались. Отсутствовала площадка для сбора мусора и пищевых отходов, мусорные контейнеры располагались в складском помещении совместно с доброкачественными пищевыми продуктами.