«Газпром» нарастил поставки газа в Германию на 20%

«Газпром» зафиксировал новый суточный максимум экспорта газа в дальнее зарубежье - 635,6 млн куб. м, заявили в компании.

Газопроводы «Северный поток», «Ямал-Европа» и «Голубой поток» работают на полную мощность, транзит через украинскую территорию превышает плановые показатели более чем на 100 млн куб. м в сутки.

«Растут поставки на европейский рынок номер один - в Германию. 26 января немецкие потребители импортировали 163,9 млн куб. м российского газа. Это на 32% больше, чем в прошлом году. Всего с 1 по 26 января "Газпром" поставил в Германию уже 4,2 млрд куб. м газа, что на 709,5 млн куб. м превышает показатель за аналогичный период 2016 г. (рост на 20,3%. - "Ведомости")», - добавили в пресс-службе.