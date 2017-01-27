ВТО сочла незаконными пошлины России на легкие коммерческие автомобили

Арбитражная панель ВТО сочла незаконными антидемпинговые пошлины России на легкие коммерческие автомобили из Евросоюза. Об этом сообщила сегодня еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

«Панель приняла решение, что Россия не выполнила ряд требований ВТО, введя антидемпинговые пошлины в 2013 г., размер которых составлял от 23 до 30% и повлиял на экспорт итальянских и германских машин, - отметила она. - Теперь эти меры должны быть отменены. Я ожидаю, что теперь Россия выполнит свои международные обязательства без задержки».

По правилам ВТО, у России теперь есть 60 дней для подачи апелляции на это решение.

ЕС подал иск в ВТО против российских антидемпинговых пошлин на легкие коммерческие автомобили в мае 2014 г. Этот иск стал третьим со стороны ЕС к России после вступления России в ВТО в 2012 г.