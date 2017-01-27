Правительство лишило регионы права устанавливать наценки на детское питание

Российское правительство лишило регионы права устанавливать торговые наценки на детское питание, передает «Интерфакс».

Соответствующее постановление было подписано еще 25 января.

Согласно документу торговые надбавки к ценам на продукты детского питания (включая пищевые концентраты) исключены из перечня услуг торговых организаций, по которым органы исполнительной власти субъектов Федерации могут вводить государственное регулирование тарифов и надбавок.