Тариф «Платона» повысят не так, как предложил Минтранс - Дворкович

Повышение тарифа системы «Платон» состоится весной, но будет меньше того, что предлагал Минтранс, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович. «По итогам совещания планируется сделать это весной (увеличить тариф "Платона"). Конкретную дату я не назову, потому что решение должен принять еще председатель правительства. И конкретных цифр тоже. Но в любом случае средневзвешенная ставка по этому году будет ниже той, которая предлагалась Минтрансом в результате двухэтапного повышения», - сказал Дворкович.

Система "Платон", обеспечивающая взимание платы с большегрузов массой выше 12 т за проезд по федеральным трассам, действует с 15 ноября 2015 года. Изначально предполагалось, что тариф в 1,53 руб. за 1 км пути, установленный на время внедрения системы, будет повышен с 1 марта 2016 г. до 3,06 руб., однако позднее было решено отсрочить индексацию. В начале ноября прошлого года Минтранс опубликовал проект постановления, в соответствии с которым с 1 февраля 2017 г. тариф будет увеличен с 1,53 руб. за 1 км пути до 2,61 руб., а с 1 июня 2017 г. - до 3,06 руб.

Ранее министр транспорта Максим Соколов, заявлял, что правительство поручило Минтрансу проработать возможность однократного повышения тарифа в системе «Платон». Он добавил, что Минтранс согласует свое решение с другими ведомствами и направит в правительство окончательные предложения по повышению тарифа. Первый замминистра транспорта Евгений Дитрих заявлял, что тариф в системе «Платон» не будет повышен с 1 февраля, как предполагалось в соответствующем проекте постановления.