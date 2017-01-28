Медведев поручил учесть предложения Сечина о налоге на добавленный доход

Правительство скоро согласует параметры налога на добавленный доход (НДД) для пилотных проектов в нефтяной отрасли, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

По его словам, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству рассмотреть и учесть предложения главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о льготах для месторождений нефти с высоким уровнем обводненности. «Сечин предлагает. Есть поручение руководителя [Дмитрия Медведева] это рассмотреть и в максимальной степени учесть в формулировании новых параметров», - сказал Дворкович.

Правительство, рассказал Дворкович, рассчитывает урегулировать все «развилки» в течение трех недель и вводить НДД в нефтяной отрасли с 2018 г.

Одна из проблем перехода на НДД в нефтяной отрасли – список пилотных проектов, к которому может добавиться месторождение «Роснефти» Самотлор. В конце прошлого года «Роснефть» предложила снизить вдвое ставку НДПИ с 2018 г. и на 10 лет для месторождений с запасами более 150 млн т и обводненностью выше 90%. Самотлор - крупнейшее такое месторождение. Включение Самотлора в список увеличит выпадающие доходы еще на 50–60 млрд руб., т. е. удвоит их, говорит чиновник Минфина.

В начале января министр финансов Антон Силуанов призвал к скорейшему переходу с НДПИ на НДД. НДД взимается не с количества добытой нефти, как НДПИ, а с дохода от ее продажи за вычетом предельных расходов на добычу и транспортировку. Однако реформа увязла в спорах Минфина с Минэнерго и нефтяниками. Введение НДД на новых месторождениях не приведет к выпадающим доходам бюджета, но потери будут из-за предложенного в законопроекте Минфина эксперимента на старых месторождениях в Западной Сибири с добычей в 15 млн т – 50–60 млрд руб. В качестве компенсации Минфин предлагает повысить НДПИ на сопоставимую сумму для всей отрасли. Минэнерго и компании категорически против. Детали реформы продолжают обсуждаться.