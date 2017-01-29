Анонс «Ведомостей» на 30 января 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
вместо дружбы с Трампом России остается надеяться на оживление мировой экономики;
щедрее всего в России оплачивается труд руководителей IT-компаний;
россияне все четче разбиваются на два лагеря в вопросе санкций.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как гендиректор Formula 1 Чейз Кэри потратил $1,6 млрд, чтобы выиграть $20
и статью на полосе «Комментарии»: чему Трампу стоит поучиться у России.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».