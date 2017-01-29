Анонс «Ведомостей» на 30 января 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

вместо дружбы с Трампом России остается надеяться на оживление мировой экономики;

щедрее всего в России оплачивается труд руководителей IT-компаний;

россияне все четче разбиваются на два лагеря в вопросе санкций.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как гендиректор Formula 1 Чейз Кэри потратил $1,6 млрд, чтобы выиграть $20

и статью на полосе «Комментарии»: чему Трампу стоит поучиться у России.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».