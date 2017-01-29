Анонс «Ведомостей» на 30 января 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

вместо дружбы с Трампом России остается надеяться на оживление мировой экономики;

щедрее всего в России оплачивается труд руководителей IT-компаний;

россияне все четче разбиваются на два лагеря в вопросе санкций.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как гендиректор Formula 1 Чейз Кэри потратил $1,6 млрд, чтобы выиграть $20

и статью на полосе «Комментарии»: чему Трампу стоит поучиться у России.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Анонс «Ведомостей» на 27 января 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 26 января 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 25 января 2017 года
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