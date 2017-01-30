В США более 150 внутренних рейсов Delta были отменены из-за технического сбоя

Вечером в воскресенье в США были отменены внутренние рейсы Delta Airlines, сообщает CNBC. Компания назвала причиной этого технический сбой. IT-отдел занялся этой проблемой, и полеты возобновились примерно через четыре часа после начала сбоя. На самолеты, находившиеся в тот период в воздухе, сбой не повлиял.

Микроблог Delta сообщил, что за это время было отменено не менее 150 рейсов и не все отмены и переносы отражены в расписании. Гендиректор авиакомпании Эд Бастиан принес извинения пострадавшим пассажирам и поблагодарил сотрудников, которые неустанно работали над устранением сбоя.

На прошлой неделе из-за компьютерной проблемы примерно на час были отменены все внутренние рейсы United Airlines, напоминает CNBC. У Delta предыдущий масштабный сбой был в августе 2016 г. Тогда в течение одного дня компания отменила 1000 рейсов из 6000, в последующие несколько дней были сбои в расписании, поскольку перевозчик был вынужден выполнять ранее отмененные рейсы. Пассажирам были предложены ваучеры на $200 либо деньги за купленные, но неиспользованные билеты.