«Уральские авиалинии» не видят сложности с запуском рейса в Израиль из «Жуковского»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» (Екатеринбург) готовится к запуску рейса в Тель-Авив из аэропорта «Жуковский» в плановом режиме, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе авиаперевозчика.

«Пока мы не видим никаких проблем с запуском этого рейса. У нас есть определенные процедуры согласования, они у нас двигаются в плановом режиме. Никакого сообщения от Тель-Авива о запрете мы не получали. Поэтому все идет в плановом режиме», – сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Первый рейс в Израиль компания намерена выполнить 19 марта текущего года.

В понедельник газета «Коммерсантъ» написала, что вслед за скандалом с властями Таджикистана, которые сочли «Жуковский» аэропортом Москвы и отказывались давать разрешения на новые рейсы оттуда, те же вопросы возникли у Израиля.