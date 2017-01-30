Sony спишет $1 млрд в отчетности за октябрь – декабрь из-за кинобизнеса

Японская Sony Corp. объявила о списании 112,1 млрд иен (около $1 млрд) в отчетности за III квартал 2016/17 финансового года, завершившийся 31 декабря, из-за пересмотра прогнозов будущей рентабельности в кинематографическом сегменте.

Как сообщается в пресс-релизе Sony, основная часть гудвилла, который будет списан, изначально была зафиксирована в 1989 г. в связи с приобретением киностудии Columbia Pictures Entertainment Inc.

Sony существенно снизила прогнозы прибыли от продажи DVD и других каналов домашних развлечений из-за общего ослабления этого рынка.

Для частичной компенсации списаний Sony намерена продать акции медицинского веб-сервиса M3 Inc. японскому подразделению банка Goldman Sachs.

Финансовая отчетность Sony за III квартал будет обнародована 2 февраля.