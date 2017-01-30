Авиакомпании изменят состав экипажей из-за иммиграцинного запрета США

Авиакомпании пересматривают состав экипажей на рейсах в США в связи с запретом на въезд в них граждан из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана на 90 дней, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal. Emirates Airline (ОАЭ, Дубай), мировой лидер по объему международных пассажирских авиаперевозок, объявила, что исключает граждан этих стран из команд, которые летают в США. Etihad Airways (ОАЭ, Абу-Даби) отметила, что в настоящее время запрет не затрагивает ее сотрудников, однако она постарается принять меры, чтобы в ближайшие недели не возникло таких проблем с экипажами.

Ранее сообщалось, что европейские, азиатские и африканские компании стали отказывать в допуске на борт пассажирам, являющимся гражданами государств, подпадающих под запрет. По данным Air France-KLM, за субботу и воскресенье число таких пассажиров превысило 20 человек. Представители EgyptAir заявили, что введенные США ограничения не вносят достаточной ясности в вопрос о том, кого можно допускать к полету, поэтому авиакомпания начала направлять списки пассажиров американским властям заранее, чтобы получить подтверждение.

Руководитель аппарата Трампа Рейнс Прибус в выходные заявил NBC, что запрет на въезд в США гражданам семи исламских стран не касается обладателей грин-карты. До этого пресс-секретарь министерства внутренней безопасности США Джиллиан Кристенсен заявила, что запрет коснется и этой категории иностранцев. Госдепартамент разъяснил, что указ Трампа касается и иностранных граждан с двойным гражданством, за исключением тех случаев, когда один из паспортов – американский. МИД Великобритании разъяснил, что запрет не скажется на гражданах Великобритании, но если у них есть и гражданства одной из семи упомянутых стран, их могут дополнительно проверять.