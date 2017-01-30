Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 30 января 2017 года

Политика

Указ президента США Дональда Трампа о временном запрете на въезд в страну беженцам и гражданам семи мусульманских стран вызвал широкую критику, протесты и хаос в американских аэропортах. После этого Трамп пошел на уступки и позволил обладателям грин-карт въехать в США читать на WSJ.com читать на FT.com

Указ о запрете на въезд в США беженцев и граждан семи мусульманских стран разрабатывался в узком кругу помощников Трампа, поэтому многие чиновники увидели его уже после его подписания и были застигнуты врасплох читать на WSJ.com

Бенуа Амон будет участвовать в президентских выборах во Франции от социалистов, победив на праймериз бывшего премьер-министра Мануэля Вальса. Он является сторонником крайне левых идей, поэтому его участие меняет расклад президентской гонки читать на WSJ.com читать на FT.com

Крупный план

В Германии чиновники опасаются, что Москва может попытаться повлиять на исход парламентских выборов в стране в этом году, чтобы помочь крайне правым партиям читать на FT.com

Экономика

Предлагаемый Трампом план налоговой реформы, в отличие от предложений республиканцев в конгрессе, позволит его компаниям и дальше экономить миллионы долларов благодаря вычету процентных платежей по займам из налогооблагаемой базы читать на WSJ.com

Федеральная резервная система США начинает думать о том, пора ли начинать сокращать активы на своем балансе. Их размер достиг $4,5 трлн из-за программы денежного стимулирования экономики после финансового кризиса. Но такой шаг может вызвать нестабильность на финансовых рынках читать на WSJ.com

Кодзо Ямамото, один из архитекторов «Абэномики», в интервью FT призвал к более агрессивному фискальному стимулированию экономики Японии. Это свидетельствует о перемене взглядов советников премьер-министра Синдзо Абэ читать на FT.com

Автомобили

Toyota продала меньше автомобилей, чем Volkswagen. в прошлом году. Таким образом, она уступила немецкому концерну звание крупнейшего по продажам автопроизводителя в мире, которое удерживала с 2012 г. читать на WSJ.com читать на FT.com

Royal Dutch Shell установит точки зарядки электромобилей на некоторых АЗС в Европе, и Total тоже изучает этот вопрос. Таким образом энергетические компании реагируют на рост продаж электромобилей читать на FT.com

Энергоресурсы

Опрошенные WSJ аналитики повысили прогноз цен на нефть впервые за пять месяцев благодаря сокращению добычи ОПЕК, но отметили, что риски остаются читать на WSJ.com

Нефтяники по-разному подходят к расходам в этом году. Если производители сланцевой нефти в США смело увеличивают свои бюджеты, то энергетические гиганты из осторожности планируют сократить затраты читать на WSJ.com

Финансы

Финансовые отчеты ряда корпораций на этой неделе помогут определить, окажется ли устойчивым недавнее ралли на фондовом рынке США читать на WSJ.com

Спрос на облигации в начале этого года высокий, но рост процентных ставок и потенциальные налоговые реформы в США могут замедлить эмиссию облигаций читать на FT.com

Взлеты и падения финансовых рынков Китая были вызваны стадными действиями розничных инвесторов, поэтому финансово-технологические компании хотят с помощью робо-советников приучить их к более рациональному управлению своими активами читать на FT.com

Британский банк Standard Chartered нанял Трэйси Макдермотт, исполнявшую обязанности руководителя Управления финансовых услуг Великобритании (FCA). Она будет помогать банку соответствовать требованиям регуляторов читать на WSJ.com читать на FT.com

После скандала с открытием фальшивых счетов сотрудниками Wells Fargo некоторые инвесторы предлагают вынести на ежегодное собрание акционеров резолюции по поводу бонусов банкиров и других вопросов. Но банк блокирует некоторые из этих резолюций читать на WSJ.com

Технологии

Руководители технологических компаний, включая Alphabet, Apple и Microsоft, выступили против указа Трампа временно запретить въезд в США беженцам и гражданам семи мусульманских стран. Среди руководителей и сотрудников этих компаний много выходцев из других стран читать на WSJ.com читать на FT.com читать на FT.com

Если раньше европейские предприниматели стремились в Кремниевую долину, то теперь Европа становится привлекательным местом для технологических стартапов читать на WSJ.com

Ожидается, что Apple снова отчитается о росте квартальной выручки во вторник. По итогам прошлого финансового года ее выручка снизилась впервые за много лет читать на FT.com

Хоть общий рост продаж iPhone в последнем квартале ожидается не очень большим, но среди потребителей пользуется высокой популярностью наиболее дорогая модель iPhone 7 Plus. Это означает, что они готовы платить больше за более хорошие характеристики читать на WSJ.com

Vodafone заявила, что ведет переговоры о слиянии своего подразделения в Индии с третьим по величине мобильным оператором страны Idea Cellular читать на WSJ.com

Сосредоточенные на образовании технологические стартапы привлекают много инвестиций. Но некоторым родителям не нравятся их учебные программы, и они предпочитают традиционное обучение читать на WSJ.com

Точка зрения

Одним из ключевых факторов перехода на безналичные платежи было стремление бизнеса защититься от преступности. Но только сейчас технологии позволяют это сделать все большему числу фирм, пишет колумнист WSJ Кристофер Мимс читать на WSJ.com

Медиабизнес

Еврокомиссар Андрус Ансип, отвечающий за вопросы цифровой экономики и общества, предупредил Facebook и другие онлайн-платформы, что они должны лучше бороться с фейковыми новостями, иначе Брюссель предпримет меры читать на FT.com

Sony предупредила, что спишет почти $1 млрд в своем кинобизнесе, но не планирует выходить из него читать на FT.com читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Крупные производители продуктов питания выпускают более здоровые снэки, чтобы не уступить рыночную долю новым конкурентам на фоне изменения потребительских предпочтений читать на FT.com

IKEA привлекает сторонних дизайнеров, в том числе студентов, к разработке софы Delaktig, которую можно будет легко модифицировать для различных предназначений. Она должна появиться в продаже в 2018 г. читать на WSJ.com

Недвижимость

Китайские инвесторы вложили в зарубежную недвижимость рекордные $33 млрд в 2016 г., по данным JLL. Эти инвестиции выросли на 53% по сравнению с предыдущим годом на фоне попыток Пекина остановить отток капитала читать на FT.com

Менеджмент

Гендиректор Microsoft Сатья Наделла в интервью FT поговорил о том, как технологии искусственного интеллекта повлияют на работу человека читать на FT.com

Зарплаты выпускников 100 ведущих школ MBA выросли в среднем на $7000 в год в 2016 г. Последний раз они так сильно росли 10 лет назад читать на FT.com

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