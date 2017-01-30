Регулятор разрешил Lufthansa взять в аренду 38 самолетов Air Berlin

Антимонопольное ведомство Германии разрешило Lufthansa брать в лизинг самолеты терпящего убытки авиаперевозчика Air Berlin. Как сообщает Deutsche Welle, 30 января Федеральное ведомство по картелям в Бонне решило, что сделка перевозчиков будет не настолько крупная, чтобы противоречить антимонопольному законодательству. Lufthansa это даст возможность расширить перевозки.

Компании договорились о лизинге 38 самолетов A319 и A320, принадлежащих Air Berli, в сентябре 2016 г. Lufthansa планирует взять их в аренду вместе с экипажами «на принятых на рынке условиях» на 6 лет с возможностью продления. При этом 33 самолета должны обслуживать рейсы дискаунтера Eurowings, еще пять - входящей в концерн Lufthansa австрийской компании Austrian Airlines.

Air Berlin с 2008 г. терпит убытки с исключением 2012 г. Руководство авиакомпании решило сократить ее парк до 75 самолетов.