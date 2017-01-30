Экспорт нефти из России вырос на 4,9% за 11 месяцев 2016 года – Росстат

Объем экспорта нефти и газового конденсата из России (включая данные по Республике Белоруссия) в январе-ноябре 2016 г. составил 233,2 млн т, что на 4,9% больше аналогичного показателя за январь-ноябрь 2015 г., сообщил Росстат со ссылкой на Федеральную таможенную службу России.

Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта за указанный период снизился до 26,1% по сравнению с 26,5% годом ранее, в экспорте топливно-энергетических товаров - вырос до 44,8% (41,6% в январе-ноябре 2015 г).

Средняя фактическая экспортная цена на нефть в ноябре 2016 г. составила 326,4$/т (99,9% к октябрю 2016 г). Цена мирового рынка на нефть Urals - 320,3 $/т (91,4% к октябрю 2016 г.).