На двух рынках Москвы обнаружено около 350 кг санкционных сыров и фруктов

Сотрудники Северной транспортной прокуратуры обнаружили и конфисковали около 350 кг санкционных фруктов, овощей и сыра на Зеленоградском и Дорогомиловском рынках Москвы, передает ТАСС.

«Установлено, что индивидуальными предпринимателями на Зеленоградском и Дорогомиловском рынках Москвы реализуется продукция, которая запрещена к ввозу на территорию России. По итогам проверки изъято свыше 349 кг фруктов, овощей и сыра, произведенных в Италии, Германии, Испании, Финляндии, Украине, Голландии, Словакии, Литве, Турции и Польше», - уточнили в прокуратуре.

Изъятая продукция уничтожена, отметили в ведомстве. В отношении предпринимателей вынесено 26 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях. ИП были оштрафованы на общую сумму 457 000 руб.