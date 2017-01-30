Анонс «Ведомостей» на 31 января 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

чем дороже iPhone, тем быстрее его раскупают;

аналитик маршрутов дронов и другие новые профессии вскоре появятся на рынке труда;

режиссер Найт Шьямалан наконец-то добился коммерческого успеха.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: из-за кризиса и давления властей госкомпании все чаще нанимают инноваторов

и статью на полосе «Комментарии»: много ли россиян чувствует себя под защитой закона.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».