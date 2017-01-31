Правительство выдвинуло в совет директоров "Газпрома" Миллера, Новака и Зубкова

Правительство выдвинуло 18 кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Газпром». Список утвержден распоряжением, которое премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 30 января. 31 января оно было опубликовано на сайте кабмина.

В совет директоров «Газпрома» выдвинуты председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов, уже бывший в совете экс-министр имущественных отношений Фарит Газизулин, спецпредставитель президента по взаимодействию со странами-экспортерами газа Виктор Зубков, ректор РАНХиГС при президента Владимир Мау, предправления «Газпрома» Алексей Миллер, министр энергетики Александр Новак, первый зампред ВЭБа Андрей Сапелин. В качестве независимых директоров в совет выдвинуты председатель объединения юрлиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KAZENERGY" Тимур Кулибаев, завкафедрой гражданского процесса юрфака СПбГУ Валерий Мусин.